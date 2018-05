Red Dead Redemption 2: le nuove immagini mostrano anche John Marston

Rockstar Games ha pubblicato una serie di nuove immagini tratte da Red Dead Redemption 2, mostrandoci più nel dettaglio i personaggi e le ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova avventura ambientata nel Far West. Una di queste mostra anche John Marston, il protagonista del primo capitolo.

Come potete vedere in calce alla notizia, le nuove immagini di Red Dead Redemption 2 ci mostrano alcuni scorci inediti delle ambientazioni, i vari personaggi con cui avremo a che fare e perfino John Marston, il protagonista del primo capitolo di Red Dead Redemption che avremo modo di incontrare pure nel sequel.

Nella giornata di ieri, invece, l'art director Rob Nelson aveva fornito ulteriori dettagli sul mondo di gioco, parlando della realizzazione degli ambienti interni e della grande libertà di azione che i giocatori potranno sperimentare in Red Dead Redemption 2. Parlando del processo di sviluppo, invece, è emerso che il team aveva preso in considerazione le missioni procedurali, decidendo però alla fine di scartarle.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli su Red Dead Redemption 2, come la tanto discussa possibilità di vedere in esso integrata una modalità Battle Royale, vi ricordiamo che il titolo è atteso per il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.