Red Dead Redemption 2: nuove splendide immagini in 4K direttamente dall'ultimo trailer

Non vedete l'ora di poter mettere le mani sulla versione PC di Red Dead Redemption 2 e giocare a 4K e 60 fotogrammi al secondo? Allora potreste ingannare l'attesa dando uno sguardo a questa galleria di screenshot ad altissima risoluzione estratti dal gameplay trailer di RDR2 pubblicato nel pomeriggio da Rockstar Games.

L'utente Reddit mhs619 ha infatti voluto realizzare qualcosa che i fan del titolo Rockstar apprezzeranno sicuramente, dal momento che ha estratto le otto immagini, rigorosamente in 4K, e le ha caricate in un archivio Dropbox al quale chiunque può accedere per scaricarle sui propri dispositivi. Va precisato che gli screenshot in questione non sono stati catturati dalla versione YouTube del trailer, la quale è come tutti i video presenti sul celebre portale soggetta a compressione, ma da quella che potete trovare sul sito ufficiale. Insomma, si tratta di un lavoro coi fiocchi che ha permesso di ottenere delle immagini di altissima qualità.

Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 arriverà su PC a partire dal prossimo 5 novembre, giorno in cui sarà possibile acquistarlo sia attraverso il Rockstar Game Launcher che tramite l'Epic Games Store. Per poter aggiungere il titolo alla vostra libreria Steam dovrete invece attendere qualche settimana aggiuntiva.