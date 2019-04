Red Dead Redemption 2: nuovi rumor sulla versione PC in esclusiva Epic Games Store

Non paghi del clamore mediatico suscitato dalle indiscrezioni riguardanti la versione Nintendo Switch di Red Dead Redemption 2, gli insider del kolossal western di Rockstar Games fanno rimbalzare in rete un altro rumor legato, questa volta, alla più volte evocata versione PC del titolo.

Secondo la ricostruzione compiuta dalla redazione di DSOGaming, un non meglio specificato "rumorista" avrebbe condiviso su alcuni forum videoludici (come il chiacchierato 4Chan, una fonte che non fa dell'attendibilità il suo punto di forza a dire il vero) delle voci di corridoio che suggerirebbero l'imminente annuncio della versione PC di Red Dead Redemption 2.

In base all'insider, la presentazione dell'edizione PC del capolavoro della Grande R avrà luogo il prossimo 22 aprile e coinvolgerà anche Epic Games: a voler dar retta a questi rumor, il titolo dovrebbe essere infatti commercializzato il 9 luglio in esclusiva su Epic Games Store.

Come ribadiscono gli stessi autori di DSOGaming, è bene sottolineare che Take-Two ha già stretto un accordo con Epic per la pubblicazione di Borderlands 3 in esclusiva temporale sul proprio store e che, di conseguenza, non sarebbe difficile ipotizzare un accordo analogo per l'ipotetica trasposizione su PC di Red Dead Redemption 2, attualmente disponibile solo su PlayStation 4 e Xbox One.

Per scoprire quanto possano essere veritieri questi rumor, di conseguenza, bisognerà attendere solo fino al 22 aprile, e questo senza considerare le altre voci di corridoio collegate all'approdo, anch'esso tutto da dimostrare, di Red Dead Redemption 2 su Google Stadia.