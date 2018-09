Red Dead Redemption 2: nuovi screenshot dedicati agli animali

Dopo aver annunciato la presenza di oltre 200 specie animali in Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha pubblicato alcuni screenshot incentrati proprio sulla fauna del nuovo gioco Western.

Le immagini mostrano bisonti, alci, serpenti, volpi, lupi e altri affascinanti animali che potremo incontrare nel mondo di Red Dead Redemption 2. "La natura selvaggia è al tempo stesso generosa e pericolosa, sia per gli umani che per gli animali, e ogni predatore può diventare rapidamente una preda", con queste parole Rockstar invita a stare in guardia...

A proposito di animali... sapevate che i testicoli dei cavalli in RDR2 saranno particolarmente sensibili agli stimoli? Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre, lo stesso giorno saranno disponibili anche i bundle PS4 e PS4 Pro, il titolo sarà disponibile anche su Xbox One con supporto per Xbox One X.