Red Dead Redemption 2: nuovo gameplay oggi alle 15:00, lo commentiamo in diretta su Twitch

A sorpresa, Rockstar Games ha annunciato che oggi pomeriggio alle 15:00 pubblicherà il secondo video gameplay ufficiale di Red Dead Redemption 2, una buona occasione per dare uno sguardo al gioco a meno di un mese dal lancio.

Il nuovo video gameplay si concentrerà su "Missioni, Attività, Bande nemiche, Rapine, Evoluzione del sistema di mira e Dead Eye e altro ancora." Per l'occasione, Francesco Fossetti sarà in diretta su Twitch dalle 14:30 per commentare in diretta il nuovo video gameplay di Red Dead Redemption 2, segnatevi l'appuntamento sul calendario del vostro smartphone e iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.

La scorsa settimana Rockstar Games ha pubblicato nuove immagini della fauna di RDR2 oltre ad aver annunciato tre bundle PlayStation 4 e aver iniziato la commercializzazione delle magliette di Red Dead Redemption 2. Il sequel di Red Dead Redemption arriverà nei negozi il 26 ottobre 2018 nei formati PS4 e Xbox One... sapevate che Devolver Digital si è offerta (ironicamente) di portare il gioco su PC?