Red Dead Redemption 2: nuovo trailer in arrivo mercoledì 2 maggio

La macchina promozionale di Red Dead Redemption 2 è entrata in moto a febbraio, quando Rockstar Games ha annunciato la data di uscita del gioco: oggi lo studio ha svelato invece l'imminente arrivo di un nuovo trailer di RDR2.

Il nuovo video sarà pubblicato mercoledì 2 maggio alle 17:00 (ora italiana), come di consueto mistero assoluto sui contenuti del trailer, il quale potrebbe essere focalizzato sulla trama, sui principali personaggi o su alcuni aspetti specifici del gameplay. Non sappiamo al momento se il nuovo trailer sarà accompagnato anche da una serie di immagini inedite e da informazioni sul gioco ma non ci resta che attendere 48 ore per scoprirlo...

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è atteso su Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, Take-Two e Rockstar Games hanno più volte dichiarato di avere aspettative decisamente elevate su RDR 2, sequel di uno dei titoli più acclamati di questa decade. Un progetto decisamente ambizioso, il cui sviluppo sembra essere in dirittura di arrivo, tra pochi mesi potremo nuovamente vivere l'epopea Western targata Rockstar in quello che si preannuncia come uno dei videogiochi più "caldi" del 2018.



E voi cosa vi aspettate da questo nuovo trailer del gioco Rockstar? Ricordiamo che i preordini di Red Dead Redemption 2 sono già aperti ed ora possibile prenotare l'edizione Standard (l'unica annunciata fino ad oggi) su Amazon o su Rockstar Store, nessuna conferma al momento sulla presenza di eventuali bonus per i preorder.