Red Dead Redemption 2: orario di sblocco della versione PC

Red Dead Redemption 2 esce oggi su PC ma come in molti si sono accorti, il gioco non è ancora disponibile nonostante la mezzanotte sia passata da qualche ora. Quando sarà sbloccato RDR 2? Facciamo chiarezza.

Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile dalle dalle 14:00 di oggi pomeriggio (ora italiana), per iniziare a giocare bisognerà quindi attendere le primissime ore del pomeriggio. Al momento il gioco può essere acquistato esclusivamente su Rockstar Launcher e Epic Games Store mentre il lancio su Steam è previsto più avanti nel corso del mese di dicembre.

Nella giornata di ieri NVIDIA ha pubblicato le specifiche di Red Dead Redemption 2 consigliate per giocare a 60 fps su PC, ricordiamo che questa edizione avrà il Photo Mode e supporterà in futuro anche il Rockstar Editor, al momento invece è stato escluso il supporto Ray Tracing e per le mod.

Siete pronti per iniziare l'avventura di Arthur Morgan? Il debutto su PC consentirà alla serie Rockstar di espandere il proprio pubblico, in attesa dell'eventuale lancio del primo RDR, mai arrivato su piattaforma Windows nonostante i quasi dieci anni passati dal lancio su PlayStation 3 e Xbox 360, avvenuto nel maggio del 2010.