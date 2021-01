Red Dead Redemption 2: quante sono le ore di gioco?

L’ultimo capolavoro pubblicato da Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, è un titolo immenso, che oltre ad un’avventura principale longeva ed appagante offre anche una enorme quantità di personaggi, missioni e attività secondari tutti da scoprire, che aumentano la rigiocabilità generale. Ma quanto dura esattamente Red Dead Redemption 2?

Nel caso in cui si voglia restringere il conteggio delle ore necessarie per portare a termine le sole missioni principali del western di Rockstar, possiamo parlare di una cifra compresa tra le 45 e le 55 ore di gioco, a seconda anche della vostra abilità con il gioco. Va sottolineato tuttavia che difficilmente riuscirete a resistere alla tentazione di spendere almeno qualche ora nell’esplorazione del vasto e meraviglioso mondo di gioco costruito da Rockstar, e il conteggio totale precedentemente riportato inevitabilmente sarà più corposo.

In particolare, nel caso in cui decidiate di portare a termine tutte le missioni secondarie degli sconosciuti sparsi per la mappa, arriverete facilmente ad un totale di circa 70 ore, cifra che invece sfonderà rapidamente il muro delle 100 ore per tutti coloro che decideranno di dedicare del tempo al completamento di tutte le attività disponibili in Red Dead Redemption, tra cui anche la raccolta dei numerosi collezionabili, e allo sblocco di tutti i trofei dedicati alla modalità in giocatore singolo.