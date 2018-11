Red Dead Redemption 2: panino in omaggio per i possessori del gioco presso Burger King

Rockstar Games lancia una curiosa iniziativa in collaborazione con la divisione svedese di Burger King: i giocatori in possesso di una copia di Red Dead Redemption 2 avranno un whopper in omaggio.

Per ottenere gratuitamente il panino, i giocatori non dovranno fare altro che trovare quattro ingredienti all'interno del gioco (formaggio, pane, carne di cavallo e carne di maiale) e scansionarli sul sito ufficiale tramite smartphone. Alla fine di questo semplice procedimento, i partecipanti riceveranno un coupon da utilizzare in uno dei 135 Burger King situati sul territorio svedese, come illustrato nel filmato che trovate in apertura di notizia. Purtroppo al momento questa speciale promozione è valida esclusivamente in Svezia, tuttavia non è detto che non possa arrivare anche in altri Paesi in futuro. Che ne pensate di questa particolare iniziativa?

Red Dead Redemption 2 è disponibile su Playstation 4 e Xbox One ed è al momento in offerta al prezzo di 49.99 euro su Amazon.it. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che poche ore fa Rockstar Games ha annunciato che la beta di Red Dead Online sarà accessibile da domani 27 novembre per tutti i possessori della Ultimate Edition. Per ulteriori informazioni e dettagli in merito, vi consigliamo di dare un'occhiata all'apposita news.