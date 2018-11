Red Dead Redemption 2: parliamo del finale, replica del 19 novembre 2018

Oggi doppio Q&A su Everyeye! Non solo domande e risposte sulla tecnologia a partire dalle 16:00 ma anche una sessione speciale dedicata a Red Dead Redemption 2, in onda alle 17:00 sempre sul canale Twitch.

Nel pomeriggio abbiamo parlato liberamente e apertamente del finale di Red Dead Redemption 2, ovviamente la live contiene enormi spoiler sulla trama del gioco e sulle sequenze conclusive, si tratta di una trasmissione dedicata ovviamente a chi ha già portato a termine l'avventura.

Appuntamento su Twitch alle 17:00, vi invitiamo a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!