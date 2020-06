Red Dead Redemption 2: è partita la ricerca al John Marston 'prefetto'

Nelle ultime fuori è saltata fuori la bizzarra storia riguardante un folto gruppo di giocatori di Red Dead Redemption 2 che sta sottoponendo ad un'attenta analisi il modello facciale di John Marston, uno dei personaggi principali della serie.

Secondo questa cerchia di utenti, aggiornamento dopo aggiornamento la qualità del volto del bandito avrebbe subito un costante "downgrade". Nello specifico, questi utenti sostengono che le patch abbiano privato la faccia di Marston di alcuni importanti tratti caratteristici rendendolo incredibilmente simile a quello di Arthur Morgan. Non a caso il video YouTube (attenzione, contiene spoiler sul finale) che permette di utilizzare il modello originale di John Marston è stato visualizzato più di 200.000 volte, indice del fatto che siano in molti a pensarla in questo modo. Come se non bastasse, su Twitter ha iniziato a diffondersi anche l'hashtag FIXRDR2, attraverso il quale i giocatori di tutto il mondo stanno pubblicando degli screenshot per confrontare le varie "evoluzioni" del volto del vecchio John.

Prima di lasciarvi ad una delle immagini comparative tra i modelli di John Marston, vi ricordiamo che a breve i server di GTA Online e Red Dead Online verranno spenti temporaneamente in memoria di George Floyd.