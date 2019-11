Red Dead Redemption 2: la patch 1.14 risolve i crash causati dagli antivirus

Continuano gli aggiornamenti per Red Dead Redemption 2 su PC: Rockstar Games ha pubblicato la patch 1.14 che risolve i problemi causati dai software antivirus con l'obiettivo di ridurre (o meglio, eliminare completamente) i crash del gioco.

Questa mattina la compagnia ha pubblicato anche un update per il Rockstar Games Launcher, questa nuova patch per il gioco invece aumenta la stabilità generale in presenza dei più diffusi software antivirus per Windows, impedendo che questi vadano in conflitto con il client causando crash e altri problemi tecnici durante l'esecuzione del gioco.

Su Everyeye.it trovate la guida per risolvere i problemi di Red Dead Redemption 2 PC, rispetto al day one la situazione è leggermente migliorata ma cash e anomalie tecniche proseguono ancora oggi e Rockstar Games sta lavorando duramente per pubblicare aggiornamenti e patch. Sulle nostre pagine vi abbiamo proposto anche la guida ai controlli di RDR2, il porting PC infatti supporta anche i comandi via mouse e tastiera che per ovvi motivi differiscono da quelli delle versioni per PS4 e Xbox One.