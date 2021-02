Red Dead Redemption 2: patch next-gen in vista, remaster per il primo RDR?

Su Reddit sono comparsi nuovi rumor su GTA 6, non sappiamo quanto siano affidabili (la fonte è anonima) ma il leaker ha diffuso anche presunti dettagli sui piani per il futuro di Red Dead Redemption.

In attesa di un possibile Red Dead Redemption III (mai citato dalla fonte) Rockstar Games avrebbe intenzione di lanciare un patch next-gen per Red Dead Redemption 2, questa non stravolgerà il comparto grafico ma dovrebbe limitarsi a velocizzare i tempi di caricamenti e bloccare il framerate a 60fps. Questa non è però la sola possibile novità dal momento che si parla anche di una remaster (e non un remake) del primo Red Dead Redemption in arrivo prima di GTA VI.

Sarà vero? Difficile dirlo, certo una patch PS5 e Xbox Series X/S per Red Dead Redemption 2 non è da escludere a priori mentre più improbabile appare una edizione rimasterizzata del primo Red Dead Redemption, un progetto più volte rumoreggiato in questi anni ma mai confermato da Rockstar Games. Alla fine dello scorso anno si è parlato di un lancio di Red Dead Redemption Remaster previsto per dicembre 2020 ma le cose sono andate diversamente ed il gioco non è mai uscito e ad oggi nemmeno annunciato.