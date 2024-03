Red Dead Redemption 2: un pazzo ha legato 130 NPC ai binari e li ha fatti investire

Torniamo a parlare di Red Dead Redemption 2 segnalandovi una strage virtuale messa a punto da un giocatore: il player in questione ha rapito ben 130 NPC, poi li ha legati ai binari della ferrovia e li ha fatti investire dal treno. E non stiamo purtroppo scherzando.

L'utente di Reddit NPCPranks__ (il nome è tutto un programma) ha mostrato poi fiero il video della sua impresa sul Subreddit di Red Dead Redemption (oltre 1.5 milioni di iscritti), la clip però è stata subito rimossa dai moderatore e NPCPranks__ è stato bannato.

Tantissimi i commenti, tra chi fa notare come i treni di RDR2 si fermino in presenza di ostacoli sui binari, ma non in presenza di esseri umani. Ci sono poi commenti più coloriti tra chi consiglia al giocatore un supporto psicologico e chi invece lo loda per la sua pazienza nel radunare nello stesso punto oltre 130 personaggi. Pura follia videoludica, oltretutto il video era anche piuttosto cruento, alcuni personaggi ad esempio venivano investiti più volte dai vari vagoni restando anche incastrati tra i binari.

Meglio continuare a parlare del successo del gioco Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 ha venduto oltre 61 milioni di copie, un risultato di assoluto spessore per l'opera Western più amata dai giocatori.

