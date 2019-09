Red Dead Redemption 2 su PC: avvistati interessanti riferimenti nei file di gioco!

Si moltiplicano i rumor che vorrebbero un annuncio di una versione PC di Rex Dead Redemption 2 in dirittura di arrivo: dalla community videoludica giungono infatti nuove e intriganti segnalazioni.

Un utente attivo su GTA Forums, "VideoTech UK", ha infatti portato all'attenzione dei giocatori alcuni interessanti avvistamenti. Pare infatti che, come similarmente accaduto con la Companion App di Red Dead Redemption 2, sia possibile rilevare all'interno dei file di gioco alcuni riferimenti ad una versione PC. In particolare, si riporta di impostazioni legate a qualità delle texture e supporto alle DirectX 12, oltre che riferimenti a PC Monitor. In calce, potete visionare un'immagine che riporta alcuni dei dettagli segnalati dall'utente VideoTech UK.

Non è certamente la prima volta che emergono sospetti in merito alla potenziale volontà di Rockstar Games di portare il proprio ultimo kolossal videoludico anche su PC. In passato, ad esempio, alcuni utenti avevano segnalato la presenza di possibili riferimenti ad una versione PC di Red Dead Redemption 2 su Rockstar Social Club.



Ad ora, tuttavia, la software house non ha mai confermato al pubblico un'effettiva intenzione di voler rendere disponibile Red Dead Redemption 2 anche su PC. In attesa di eventuali futuri aggiornamenti in merito, l'acclamata produzione resta disponibile esclusivamente su PlayStation 4 ed Xbox One.