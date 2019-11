Red Dead Redemption 2 per PC: come risolvere i crash all'avvio

Il debutto di Red Dead Redemption 2 su PC è stato accompagnato da numerose segnalazioni di crash all'avvio del gioco. In questa mini-guida trovate alcune soluzioni che potrebbero aiutarvi a risolvere il problema.

Avete acquistato Red Dead Redemption 2 su PC ma non riuscite ad avviarlo? Il gioco crasha nel momento in cui cercate di avviare la modalità storia o Red Dead Online? Di seguito vi proponiamo diverse soluzioni che potrebbero fare al caso vostro.

Aggiungete Red Dead Redemption 2 alle eccezioni dell'antivirus

Ci sono buone possibilità che i problemi di crash siano causati dal vostro antivirus. Per ovviare al problema, non vi resta che aggiungere Red Dead Redemption 2 alla lista delle eccezioni dell'antivirus che avete installato sul vostro PC. Per farlo dovrete copiare il percorso in cui avete installato il gioco (tipicamente "C:/Program Files/Epic Games/Red Dead Redemption 2") e incollarlo alla lista delle eccezioni dell'antivirus.

Avviate il gioco come Amministratore

Una possibile soluzione al problema potrebbe essere quella di avviare Red Dead Redemption 2 con i permessi da amministratore. Per farlo vi basta seguire queste istruzioni:

Aprite la cartella in cui avete installato Red Dead Redemption 2

Cliccate con il tasto destro sul file eseguibile RDR2.exe

Selezionate la voce "Proprietà"

Andate nella scheda "Compatibilità" e spuntate le caselle "Esegui questo programma come amministratore" e "Disabilita ottimizzazioni schermo intero"

Cliccate su OK per confermare

Aggiornate i driver della scheda video

Assicuratevi di aver aggiornato i driver della vostra GPU all'ultima versione disponibile. Controllate sui rispettivi siti ufficiali di Nvidia e AMD.

Anche voi avete riscontrato dei crash all'avvio di Red Dead Redemption 2 su PC? Siete riusciti a risolverli grazie ai nostri consigli? Fatecelo sapere nei commenti, indicando eventualmente la soluzione che avete adottato per eliminare il problema.