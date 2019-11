Red Dead Redemption 2 su PC: già disponibile la prima Nude Mod

Continua quella che ormai potrebbe essere quasi definita una tradizione per tutti i titoli di rilievo che fanno il proprio arrivo su PC, dal momento che anche Red Dead Redemption 2 vanta ora la possibilità di installare una delle cosiddette Nude Mod.

Per chi non lo sapesse, parliamo di una specifica categoria di mod che consente al giocatore di ammirare uno o più personaggi tra quelli presenti nel gioco senza veli e, in alcuni casi, introduce dei modelli extra per la gioia degli utenti. In questo caso non sono stati i modder a svestire i personaggi e tutto il lavoro è stato svolto dalla mod che permette di vestire i panni di qualsiasi animale o PNG presente nel gioco e, tra questi, ve ne sono anche alcuni privi di abiti o con le braghe calate. Nel caso in cui non abbiate ancora completato l'avventura vi sconsigliamo quindi di dare un'occhiata alla galleria d'immagini legata alla mod, poiché potreste imbattervi in personaggi non ancora incontrati.

Per scoprire tutti i dettagli del Lenny's Simple Trainer vi suggeriamo di fare una visita al sito ufficiale delle mod di RDR2. Va inoltre precisato che si tratta di una mod non ufficiale, la quale potrebbe persino provocare il ban del vostro account.

Solo qualche settimana fa vi abbiamo proposto la Nude Mod di Sekiro Shadows Die Twice, che ha fatto il proprio debutto solo a distanza di qualche mese dall'arrivo del gioco nei negozi. Chissà quanto impiegheranno i modder a denudare anche il buon Sam Porter Bridges nella versione PC di Death Stranding.