Red Dead Redemption 2 per PC è disponibile da oggi

Red Dead Redemption 2 è ora disponibile per PC con una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti a portare nuova linfa e dettagli nella storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde, in fuga dalla legge attraverso il cuore dell'America sul finire del 19° secolo.

Migliorie Tecniche

La versione PC di Red Dead Redemption 2 è ottimizzata per sfruttare al meglio la piattaforma grazie a nuovi miglioramenti tecnici e grafici, tra cui una maggiore distanza visiva per migliorare l'esplorazione degli ambienti, illuminazione globale e occlusione ambientale migliorate per offrire un'illuminazione migliore sia di giorno sia di notte. Inoltre, permette di sfruttare le configurazioni di schermi più all'avanguardia che supportano la risoluzione in 4K e superiori, configurazioni per più monitor, configurazioni panoramiche, frame rate più elevato, ombre a una risoluzione maggiore, texture migliorate e molto altro.

Nuovi Contenuti

Oltre a tutti i miglioramenti tecnici, Red Dead Redemption 2 per PC include delle novità anche per la modalità Storia, tra cui:

3 nuove missioni Cacciatore di taglie: cattura un trio di fuggitivi ricercati, il ladro Herman Zizendorf, l'ex ufficiale della cavalleria confederata Camille de Millemont e il capobanda Bart Cavanaugh.

2 nuovi Covi della banda: affronta la letale banda dei Del Lobos nei nuovi covi di Gaptooth Breach e Solomon's Folly.

2 nuove mappe del tesoro: segui le nuove mappe Tesoro della terra della ricchezza e Tesoro della via degli elementi per trovare Barre d'Oro e altre ricompense.

Nuova missione Fino in capo al mondo

Una serie di nuove armi, cavalli e amuleti da collezionare

Inoltre, Red Dead Redemption 2 per PC include una nuova modalità Foto arricchita con una serie di strumenti per immortalare al meglio la bellezza della frontiera nella modalità Storia. Scatta foto senza limitazioni al movimento della macchina fotografica e aggiungi filtri, adesivi e testi per poi caricarle sul Social Club e condividerle con la community.

Red Dead Online

La versione per PC di Red Dead Redemption 2 comprende anche Red Dead Online, l'enorme mondo in continua evoluzione che offre molti modi diversi per farti strada nell'era ormai agli sgoccioli del selvaggio West:

Professioni della frontiera : intraprendi il Ruolo di Cacciatore di taglie, Commerciante o Collezionista. Ciascun Ruolo offre un'esperienza di progressione unica attraverso cui sbloccare nuovi oggetti, bonus e abilità.

: intraprendi il Ruolo di Cacciatore di taglie, Commerciante o Collezionista. Ciascun Ruolo offre un'esperienza di progressione unica attraverso cui sbloccare nuovi oggetti, bonus e abilità. La terra delle opportunità : una serie di missioni cooperative da due a quattro giocatori divise in più parti in cui dovrai aiutare Jessica LeClerk, rimasta vedova da poco, e il suo braccio destro, Horley, a vendicarsi contro gli assassini di suo marito.

: una serie di missioni cooperative da due a quattro giocatori divise in più parti in cui dovrai aiutare Jessica LeClerk, rimasta vedova da poco, e il suo braccio destro, Horley, a vendicarsi contro gli assassini di suo marito. Missioni Free Roam : trova, insieme alla tua Posse o da solo, le icone "Sconosciuto" sulla mappa per intraprendere le missioni Free Roam, nel corso delle quali incontrerai alcuni volti familiari della modalità Storia, oltre a missioni che possono variare a seconda del tuo Onore.

: trova, insieme alla tua Posse o da solo, le icone "Sconosciuto" sulla mappa per intraprendere le missioni Free Roam, nel corso delle quali incontrerai alcuni volti familiari della modalità Storia, oltre a missioni che possono variare a seconda del tuo Onore. Modalità Resa dei conti : una serie di modalità competitive dove i giocatori e le squadre si sfidano in sparatorie e scontri a obiettivi come la conquista di scorte o territori.

: una serie di modalità competitive dove i giocatori e le squadre si sfidano in sparatorie e scontri a obiettivi come la conquista di scorte o territori. Poker e molto altro: siediti ai tavoli da poker sparsi per le città e gli avamposti di tutta la mappa per partecipare a partite di Hold'Em pubbliche o private. Inoltre, completa le Sfide giornaliere per ottenere Pepite d'oro e PE, metti alla prova la tua abilità gareggiando contro altri giocatori in eventi Free Roam competitivi e altro ancora.

E tieni gli occhi bene aperti per non perderti i futuri aggiornamenti al mondo di Red Dead Online tra cui nuove modalità di gioco, aggiunte al Catalogo Wheeler, Rawson & Co., bonus settimanali e molto altro.