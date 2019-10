L'epopea western di Arthur Morgan nel Trailer di Lancio di Red Dead Redemption 2 su PC

Gli sviluppatori di Rockstar Games pubblicano il trailer di lancio della versione PC di Red Dead Redemption 2, il kolossal western approdato lo scorso anno su PS4 e Xbox One.

In questa sua nuova veste, l'epopea western di Arthur Morgan guadagnerà tutta una serie di migliorie grafiche e di elementi aggiuntivi per quanto concerne i contenuti. Tra i tanti interventi compiuti dai vertici della Grande R per celebrare l'arrivo di RDR 2 su PC citiamo l'introduzione di un sistema di illuminazione globale più realistico, con ombre maggiormente definite ed effetti particellari più curati che contribuiranno a rendere gli scenari notturni e diurni più veritieri, come abbiamo potuto intuire nei giorni scorsi ammirando questo spettacolare video gameplay 4K.

Le maggiori risorse computazionali ottenibili su PC ci permetteranno inoltre di avere delle texture più realistiche per gli alberi, le piante, gli animali e gli elementi dello scenario, assieme a un "potenziamento" della neve, al supporto all'HDR e alle configurazioni multi-monitori, oltre all'aggiunta di nuovi contenuti per la Storia e per la Frontiera multiplayer di Red Dead Online.

Il lancio di Red Dead Redemption 2 su PC è previsto per il 5 novembre, con approdo successivo di RDR 2 su Google Stadia pianificato per l'apertura del nuovo servizio in game streaming del colosso tecnologico di Mountain View che, lo ricordiamo, è fissato per il 19 novembre.