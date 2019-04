Red Dead Redemption 2 PC esclusiva Epic Store? La notizia sembra falsa

Nei giorni scorsi sono rimbalzati in tutta la rete dei rumor sulla presunta pubblicazione di Red Dead Redemption 2 per PC in esclusiva su Epic Games Store. Secondo la fonte (un utente di 4Chan), l'annuncio di tale partnership sarebbe previsto per il 22 aprile.

Ebbene, sembra che si tratti di un'informazione del tutto falsa. A smascherare l'utente c'ha pensato la stessa redazione di DSOGaming, una delle prime a riportare il rumor originario. Pare che il medesimo utente sia tornato alla carica su 4Chan anticipando l'annuncio, fissato per il 9 maggio, di Super Mario Odyssey per PC in esclusiva per Epic Games Store. Siamo sicuri che avete già capito dove stiamo andando a parare: nessun gioco first-party di Nintendo è mai stato pubblicato su PC, pertanto possiamo affermare con una certa sicurezza che si tratta di un falso. Come se non bastasse, per questa nuova anticipazione ha riciclato quasi totalmente il testo utilizzato per Red Dead Redemption 2, cambiando solo il nome del gioco e i riferimenti temporali. Ci troviamo, in sostanza, dinanzi a una fonte inaffidabile: la sua nuova sortita su 4Chan ha fatto perdere completamente di credibilità alla notizia inerente il capolavoro Rockstar.

Che Red Dead Redemption 2 possa arrivare, in futuro, su PC, ci sembra un'evenienza più che probabile. Anche l'esclusività su Epic Games Store ci sembra plausibile, dal momento che questo destino spetterà anche ad un altro gioco 2K Games, Borderlands 3, che sarà acquistabile solamente sul negozio di Sweeney per circa 8 mesi. Vi consigliamo, tuttavia, di non aspettarvi nessun annuncio per il 22 aprile.