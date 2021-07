Red Dead Redemption 2 ecco finalmente il DLSS: 60 fps e 4K anche con la 3070

Come già confermato negli scorsi giorni, il supporto al DLSS su PC per Red Dead Redemption 2 Red Dead Re è realtà dal 13 luglio. Per celebrare l'occasione NVIDIA ha diffuso un trailer di lancio che mette a confronto la grafica dell'amatissimo titolo Rockstar Games con e senza DLSS 4K attivato.

Come spiegato da NVIDIA, adesso tutti i giocatori con GeForce RTX possono sperimentare Red Dead Redemption 2 a 1920x1080 con 60fps costanti, mentre per gli utenti di GeForce RTX 3060 Ti è garantita una risoluzione 2560x1440 e oltre 60fps. Infine, a 3840x2160 i giocatori con una GeForce RTX 3070 (o una GPU ancora più veloce) possono godersi a più di 60fps l'esperienza più dettaglia ed immersiva mai offerta da Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online. All'interno del gioco, il DLSS NVIDIA si può abilitare attraverso il menù delle opzioni, alla voce Grafica, e accelera le performance fino al 45% in più in 4K, offrendo agli utenti GeForce la possibilità di aumentare la resa degli effetti grafici, oppure più semplicemente di godersi l'esperienza offerta da Red Dead Redemption 2 con frame rate più sostenuti.



Al momento sono quasi 60 i titoli che supportano NVIDIA DLSS, un numero destinato ad aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. Negli scorsi giorni, inoltre, NVIDIA ha mostrato un video di Chernobylite in 4K DLSS, mostrando anche in questo caso tutti i vantaggi tecnici che scaturiscono da questa potente tecnologia.