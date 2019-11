Red Dead Redemption 2 per PC arriva su Steam a fine anno: ecco la data di uscita

Attraverso le pagine del "blog istituzionale" del Newswire e del proprio profilo Twitter, i vertici di Rockstar annunciano la data di lancio ufficiale della versione Steam di Red Dead Redemption 2, il kolossal western già approdato su PC il 5 novembre tramite Epic Games Store e Rockstar Games Launcher.

La nuova edizione PC dell'avventura a mondo aperto di Arthur Morgan e degli esploratori della Frontiera multiplayer di Red Dead Online sarà disponibile a partire dal 5 dicembre prossimo e vanterà i medesimi contenuti della versione EGS lanciata a inizio novembre.

L'approdo su Steam consentirà così a tutti gli appassionati di sparatutto free roaming di apprezzare le migliorie grafiche e le aggiunte introdotte dagli sviluppatori americani nel passaggio da console a PC del titolo che, nella sua versione originaria per PS4 e Xbox One, è stato tra i candidati più autorevoli alla vittoria del premio per il miglior videogioco dell'anno durante i Game Awards 2018 (salvo poi perdere contro God of War).

In attesa di scoprire se l'arrivo su Steam di RDR 2 sarà accompagnato da ulteriori novità contenutistiche o dal lancio di bonus e promozioni per Red Dead Online, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Red Dead Redemption 2 su PC e la nostra comoda guida con trucchi e strategie utili per iniziare a cavalcare verso il Sole in compagnia di Arthur e della banda di Dutch van der Linde.