Red Dead Redemption 2 su PC: le meraviglie del Photo Mode in una serie di scatti fan made

Superati i crash di lancio di RDR 2 su PC, gli utenti di Red Dead Redemption 2 si stanno cimentando con la Photo Mode del kolossal western di Rockstar per realizzare delle splendide immagini che ben rappresentano il tenore artistico di quest'opera digitale a mondo aperto.

Attraverso la Modalità Fotografica integrata nella versione PC di Red Dead Redemption 2 è infatti possibile catturare l'essenza della Frontiera e dei suoi innumerevoli protagonisti, il tutto agendo su di una serie di parametri che comprendono la modifica della profondità di campo, il cambio di inquadratura o l'adozione di filtri grafici con cui donare ulteriore unicità e originalità ai propri lavori.

Come giustamente sottolineato dai colleghi di DualShockers, sui principali social e forum videoludici stanno cominciando ad apparire le prime gallerie immagini fan made dei "fotografi di Frontiera" che si stanno servendo di questa funzionalità. Il soggetto preferito, naturalmente, non può che essere Arthur Morgan, assieme a tantissimi scatti panoramici dello scenario di gioco ripreso con una configurazione multi-monitor. In calce alla notizia trovate alcuni tra i lavori più suggestivi creati dagli appassionati di RDR 2 con la Photo Mode della versione PC.

In attesa di conoscere il vostro parere su queste immagini, e magari di ammirare anche i vostri migliori scatti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova di Red Dead Redemption 2 su PC e una guida piena di trucchi e strategie utili per iniziare a giocare.