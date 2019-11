Red Dead Redemption 2 su PC: migliora il supporto alle mod grazie a OpenIV

Se siete amanti delle mod e non vedete l'ora che Red Dead Redemption 2 su PC ne accolga in quantità, sappiate che il gioco ha di recente ricevuto alcune modifiche che semplificheranno sensibilmente la vita dei modder.

Nelle ultime ore è infatti stato aggiunto il supporto ad OpenIV, strumento che permette di aprire agilmente i file RPF8 che costituiscono i file del titolo Rockstar Games. Grazie a questa nuova introduzione la community di modder potrà accedere molto più facilmente a qualsiasi file di gioco e modificarlo per dare vita a nuovi progetti. Si tratta quindi di un primo passo in avanti che consentirà agli sviluppatori di creare mod sempre più complesse che daranno nuova linfa vitale agli utenti che vogliono continuare a giocare il comparto single player e non nutrono interesse nei confronti di Red Dead Online.

A proposito di mod, vi ricordiamo che è da poco stato pubblicato un interessantissimo progetto che punta a simulare gli effetti del Ray Tracing in Red Dead Redemption 2 e, come potete vedere nel video pubblicato sulle nostre pagine, il risultato è eccezionale. Tra le altre novità pubblicate dalla community troviamo anche la nude mod di Red Dead Redemption 2, grazie alla quale potrete utilizzare personaggi senza veli.