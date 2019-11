Red Dead Redemption 2 su PC: una mod permette di trasformarsi in cowboy giganti

Volete alterare le dimensioni di Arthur Morgan o quelle del suo cavallo in Red Dead Redemption 2 su PC? Da oggi è possibile grazie al continuo lavoro della community di modder, che propone giorno dopo giorno file di gioco che permettono di fare follie di ogni genere nel titolo Rockstar Games.

Nel caso in cui ve lo steste domandando, non si tratta di una nuova mod in circolazione ma solo di una versione aggiornata del Lenny's Simple Trainer. Parliamo proprio del progetto grazie al quale è possibile modificare vari parametri del gioco e vestire i panni di qualsiasi personaggio o animale presente tra i file di gioco, compreso il buffo uomo delle caverne di Red Dead Redemption 2, scovato nelle ultime ore dai dataminer. L'ultima versione della mod permette quindi di modificare le dimensioni del protagonista, così da renderlo grande come un gigante o piccolo come una formica. Va precisato che si tratta di una mod non ufficiale ed è quindi sconsigliabile utilizzarla mentre si è online, dal momento che potreste rischiare un ban e perdere la possibilità di giocare al titolo.

Sapevate che secondo i modder non è possibile in alcun modo realizzare una mod che permetta di giocare in VR a Red Dead Redemption 2?