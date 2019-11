Red Dead Redemption 2 su PC: ecco a voi la mod che simula il Ray Tracing

Nonostante lo splendido comparto tecnico presente nella versione PC di Red Dead Redemption 2, non è ancora possibile abilitare il Ray Tracing sulle schede grafica Nvidia di ultima generazione. Ad ovviare a questa carenza ci hanno pensato però i modder, che hanno implementato nel gioco qualcosa di molto simile all'effetto targato Nvidia.

La mod in questione prende il nome di RDR2 Photorealistic Reshade e aggiunge al titolo Rockstar Games una serie di effetti di luce il cui risultato è incredibilmente vicino a quello che si ottiene abilitando il Ray Tracing. Nel caso in cui doveste aver voglia di provare la mod, vi invitiamo a dare un'occhiata alla relativa pagina su NexusMods, dove trovate tutti i dettagli su come scaricare tutti i file necessari e installarli sul vostro PC.

Prima di lasciarvi a delle immagini e ad un filmato che mostrano le potenzialità di questa mod, vi ricordiamo che da qualche giorno è anche possibile installare la primissima Nude Mod di Red Dead Redemption 2, grazie alla quale si possono "vestire" i panni di personaggi sia maschili che femminili senza veli.

A proposito di modder, sapevate che grazie al loro lavoro è stato possibile risolvere un vecchio mistero di Red Dead Redemption 2?