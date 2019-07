Red Dead Redemption 2 su PC: nuovi avvistamenti sul Rockstar Social Club

Red Dead Redemption 2 è stato accolto con estremo calore tanto dalla critica videoludica quanto dai videogiocatori. Ad ora tuttavia, la pregevole produzione di Rockstar non è disponibile per l'utenza PC.

I rumor e le voci di corridoio che vorrebbero una versione PC di Red Dead Redemption 2 in arrivo sul mercato continuano a rincorrersi. Solo poco tempo fa, ad inizio luglio, hanno addirittura trovato diffusione in rete alcuni primi presunti dettagli sulle specifiche tecniche del gioco. Ad alimentare le speranze della community PC che vorrebbe poter provare con mano il titolo sono inoltre emersi alcuni peculiari avvistamenti sul Rockstar Social Club. Ed è proprio a quest'ultimo che fanno ora capo nuove segnalazioni da parte degli utenti.



In particolare, alcuni videogiocatori segnalano la possibilità di avvistare nella scheda dedicata a Red Dead Redemption 2 presente sul portale un indizio relativo ad una versione PC del gioco. In particolare, si riporta di come, utilizzando alcuni comandi HTML, sia possibile avvistare sul Rockstar Social Club un'icona od un logo relativo proprio alla piattaforma PC. Quest'ultimo elemento differisce nell'aspetto dall'icona PC utilizzata per GTA V, altra nota produzione Rockstar di successo.



Ad oggi, purtroppo, la software house non ha fornito alcuna conferma ufficiale in merito all'intenzione di pubblicare in un futuro più o meno prossimo una versione PC di Red Dead Redemption 2. Per saperne di più, non resta dunque altro da fare che attendere comunicazioni da parte della stessa Rockstar!