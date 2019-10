Red Dead Redemption 2 su PC: ecco il primo, spettacolare video gameplay in 4K e 60fps

Dopo aver attentato alle nostre coronarie con le immagini di Red Dead Redemption su PC, i ragazzi di Rockstar Games pubblicano il primo filmato ingame, rigorosamente in 4K e 60fps, della nuova versione del loro capolavoro western a mondo aperto.

L'approdo su PC del kolossal di Rockstar coinciderà con una serie di migliorie grafiche e di aggiunte contenutistiche. Sotto il profilo squisitamente visivo, il titolo sfrutterà la superiore potenza computazionale dei PC per aumentare la resa degli scenari diurni e notturni attraverso un sistema di illuminazione globale più realistico, con ombre più definite e degli effetti particellari maggiormente curati.

Tra le altre migliorie previste, citiamo il "potenziamento" della neve e delle texture più realistiche per alberi, piante, animali ed elementi dello scenario, oltre alla conferma del supporto all'HDR e alle configurazioni multi-monitor. Per tutte le novità contenutistiche, vi rimandiamo a questi articoli sulle aggiunte della storia e sui bonus preordine di RDR 2 su PC.

Prima di lasciarvi ammirare lo splendido filmato di gioco in 4K di Red Dead Redemption 2 su PC, vi ricordiamo che l'epopea western di Arthur Morgan e dei suoi colleghi di Red Dead Online partirà il 5 novembre. Per chi sogna di cimentarsi in stalli alla messicana su Google Stadia, invece, dovrà attendere fino al 19 novembre, ossia fino alla data di lancio ufficiale dell'apertura dei server del nuovo servizio in game streaming di Google (a tal proposito, qui trovate una video panoramica su Stadia).