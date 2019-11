Red Dead Redemption 2 su PC: Rockstar Games discute del supporto alle mod

In coincidenza della pubblicazione delle prove di Red Dead Redemption 2 su PC, i rappresentanti di Rockstar Games hanno illustrato ai colleghi di IGN.com la loro visione riguardante il supporto futuro alle mod per la nuova versione del loro capolavoro western.

Gli autori della Grande R hanno focalizzato le loro attenzioni sul modulo multiplayer di RDR 2 e spiegato che "amiamo il fatto che i giocatori siano così appassionati ai nostri titoli e adoriamo la creatività che deriva da questo amore, ma la nostra priorità era e rimane quella di offrire alla community la possibilità di fruire liberamente dei contenuti di Red Dead Online nel modo in cui quello spazio è stato progettato".

Il chiarimento di Rockstar Games sull'assenza del supporto alle mod, quindi, si riferisce solo all'esperienza in rete di Red Dead Online: la mancanza di riferimenti legati alla componente singleplayer di Red Dead Redemption 2, quindi, lascia aperta più di una speranza per l'avvento futuro di strumenti ufficiali che, come avvenuto nel supporto post-lancio di GTA V con il Rockstar Editor, permettano agli utenti di "modificare liberamente" l'universo western di RDR 2.

Nel frattempo, c'è già chi si sta cimentando con le prime mod di Red Dead Redemption 2 su PC e conta di lanciarle entro il lancio del titolo, atteso per il 5 novembre. Va da sé che gli utenti della versione Stadia di RDR 2, prevista per il 19 novembre, non possano fruire di simili mod in funzione della natura stessa della nuova piattaforma in game streaming di Google.