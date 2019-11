Red Dead Redemption 2 su PC: ecco il salvataggio per saltare il prologo

State giocando a Red Dead Redemption 2 (o inizierete a farlo a breve) e non avete voglia di rigiocare il prologo che magari avete già affrontato su console? Niente paura perchè un modder viene in soccorso a tutti coloro che hanno questa esigenza.

Su NexusMods è stato condiviso un salvataggio che parte dall'inizio del capitolo 2 e che vi permetterà quindi di saltare l'intero prologo del gioco. Una volta scaricato il file vi basterà copiarlo nella cartella C:UsersDocumentsRockstar GamesRed Dead Redemption 2Profiles, fate attenzione perchè così facendo sovrascriverete anche eventuali salvataggi già esistenti.

Si tratta di un semplice escamotage che risulta però funzionale per risolvere un problema che sembra attanagliare molti di coloro che hanno già giocato Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4/Xbox One e che si apprestano ora ad affrontare nuovamente il gioco su Windows.

RDR 2 è stato lanciato ieri su PC non senza qualche problema, in particolare la community sta segnalando crash all'avvio di Red Dead Redemption 2, Rockstar Games sta lavorando per risolvere queste problematiche, nel frattempo potete consultare la nostra guida per risolvere i problemi di Red Dead Redemption 2 per PC tramite una serie di accorgimenti legati al sistema operativo e ai driver della scheda video.