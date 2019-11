Red Dead Redemption 2 su PC: scoperto un fastidioso bug legato al framerate

Nonostante il comparto tecnico mozzafiato, la versione PC di Red Dead Redemption 2 non è esente da difetti e, a dimostrarlo, è stato un lancio piuttosto problematico per Rockstar Games. Nelle ultime ore è stato anche scovato un nuovo bug che affligge chi gioca a framerate più elevati del solito.

Come sicuramente saprete, il vecchio Arthur Morgan possiede alcune statistiche, evidenziate da tre diversi indicatori, che corrispondono al Dead Eye, alla salute e alla fame. Ciascuna di queste si consuma nel tempo e il giocatore deve riposare, fare attività fisica e mangiare per gestirle nel migliore dei modi. Sembra però che il consumo automatico di questi indicatori avanzi molto più velocemente con l'aumentare dei fotogrammi al secondo. Si tratta di un problema piuttosto grave che potrebbe rendere l'esperienza di gioco molto frustrante per alcuni utenti. Stando ad alcune testimonianze, inoltre, tale problematica sembrerebbe affliggere anche le condizioni meteo, che avanzerebbero molto più in fretta rispetto al normale.

Non si tratta della prima volta in cui il framerate della versione PC di un gioco impatta negativamente un aspetto del gameplay. Abbiamo infatti visto qualcosa di molto simile con il deterioramento delle armi in Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e con la frequenza di fuoco in una delle passate stagioni di Fortnite Battaglia Reale.

In attesa che Rockstar Games trovi al più presto una soluzione, vi ricordiamo che è disponibile una mod di Red Dead Redemption 2 che simula gli effetti del Ray Tracing. Pare inoltre che grazie al supporto per le OpenIV di Red Dead Redemption 2 la qualità delle mod sia destinata ad aumentare.

