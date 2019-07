Red Dead Redemption 2 per PC: trapelano le specifiche tecniche!

Si parla da tempo di una versione di Red Dead Redemption 2 per PC in arrivo nei prossimi mesi, ma per il momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte di Rockstar Games. Un nuovo indizio sull'esistenza del gioco però è stato scoperto proprio nelle scorse ore.

Sono infatti trapelate in rete sui forum di GTA le presunte specifiche tecniche del videogame su PC tramite alcuni data miner che hanno analizzato il codice della companion app, scoprendo diversi riferimenti per quanto riguarda i settaggi grafici, dello schermo, del sistema, dell'audio e tanto altro.

Tra le varie voci scoperte ce n'è anche una relativa al set DirectX 12.1, il che sta a significare che Red Dead Redemption 2 su PC supporterà l'ultima versione delle DirectX di Microsoft, DX12.

Altra caratteristica interessante è che il gioco includerà tra le diverse opzioni, un setting grafico preimpostato chiamato "Ultra", che presumibilmente è dedicato ai possessori di PC di fascia alta che potranno così selezionare in automatico tutte le opzioni grafiche migliori, una novità rispetto a GTA V, che non includeva tale possibilità.

Insomma, sembra proprio che sia solo questione di tempo prima che Rockstar Games annunci ufficialmente Red Dead Redemption 2 su PC, ma intanto vi ricordiamo che le informazioni di cui sopra per il momento non sono ufficiali, per cui prendete sempre il tutto con il beneficio del dubbio.

A voi farebbe piacere l'arrivo del capolavoro di Rockstar anche su PC?