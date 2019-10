Red Dead Redemption 2 per PC: svelati i bonus preordine; su Steam arriverà dopo

Rockstar non si smentisce mai: i suoi annunci arrivano sempre a sorpresa, lasciando di sasso la comunità di videogiocatori. Quest'oggi, ha finalmente annunciato l'arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC, fissato per il 5 novembre. Contestualmente, la compagnia americana ha anche svelato le modalità di distribuzione e i bonus preordine.

Innanzitutto, Red Dead Redemption 2 potrà essere preordinato dalle ore 17:00 del 9 ottobre fino alle 22 ottobre esclusivamente tramite il Rockstar Game Launcher. Coloro che opteranno per lo store proprietario dell'azienda, potranno beneficiare di un'offerta a tempo limitato che permetterà di ricevere due titoli PC di Rockstar Games a scelta tra: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: Edizione Completa e Max Payne 3: Complete Edition. Il preacquisto del gioco tramite Rockstar Games Launcher garantirà inoltre l'aggiornamento gratuito alle edizioni speciali di Red Dead Redemption 2, uno sconto di 20$ sulla Special Edition e la Ultimate Edition, e i seguenti bonus: Kit di sopravvivenza del fuorilegge per la modalità Storia, Cavallo da guerra per la modalità Storia, Mappa del tesoro per la modalità Storia, Denaro extra per la modalità Storia e 50 Lingotti d'Oro per Red Dead Online.

Dal 23 ottobre, Red Dead Redemption 2 potrà essere preordinato tramite il negozio di Epic Games, Green Man Gaming, GameStop, Humble Store e altri rivenditori digitali, con un bonus preordine di 25 Lingotti d'Oro. A novembre figurerà tra i titoli di lancio di Google Stadia, mentre su Steam arriverà a partire da dicembre.

A proposito di Rockstar Games Launcher: vi consigliamo di scaricarlo e installarlo entro l'8 ottobre, così riceverete in regalo GTA San Andreas.