Red Dead Redemption 2 per PC, trovati riferimenti su Rockstar Social Club

Gli insider Nibel e JakoMako51 sottolineano la presenza di riferimenti alla mai annunciata versione PC di Red Dead Redemption 2 nel codice sorgente del sito Rockstar Social Club. RDR 2 uscirà presto anche su Windows?

La stringa incriminata recita "RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments", chiaro e limpido il riferimento a Red Dead Redemption 2 PC, potete trovare il codice in questa pagina cercando il termine RDR_PC. Un collegamento sin troppo diretto, che non sembra fare nulla per nascondere l'esistenza di una versione del gioco per personal computer, anche se al momento la compagnia non ha annunciato nulla a riguardo.

Rockstar Games è impegnata nel supporto a Red Dead Online, da tempo si parla di un possibile porting PC di Red Dead Redemption 2 ed anche il publisher Take-Two ha più volte fatto capire che questa ipotesi non è del tutto esclusa, non ci resta quindi che attendere eventuali annunci da parte degli sviluppatori. In primavera si è parlato di RDR 2 PC in esclusiva su Epic Games Store, notizia poi rivelatasi falsa e smentita dai diretti interessati.