Red Dead Redemption 2 per PC è in vendita a prezzo scontato su Steam

Sono trascorsi meno di dieci giorni dal lancio di Red Dead Redemption 2 su Steam ma il gioco Rockstar Games è già in vendita a prezzo scontato, nonostante Valve non permetta di attivare campagne promozionali sui titoli pubblicati da meno di trenta giorni.

Nel momento in cui scriviamo l'edizione Standard è scontata a 47.99 euro, la Special Edition costa 56.24 euro mentre la Ultimate Edition ha un prezzo del 67.49%, per sconti pari rispettivamente al 20% per la prima e 25% per le ultime due versioni.

Red Dead Redemption 2 non sembra aver riscosso particolare successo su Steam, il gioco ha occupato la prima posizione delle classifiche di vendita per pochissime ore, superato da Halo The Master Chief Collection, una volta uscito dalla top 10 il gioco Rockstar non è più rientrato nelle prime dieci posizioni e anche il numero di utenti connessi in contemporanea non sembra brillare.

Che sia questo il motivo alla base della promozione in corso? Difficile dirlo, certo è che in questo modo si rischia di creare un pericoloso precedente per quanto riguarda gli sconti Steam sui videogiochi usciti da meno di un mese.