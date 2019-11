Red Dead Redemption 2 su PC: la video analisi di DF spiega come raggiungere i 60fps

Dopo aver analizzato le differenze grafiche tra PS4 Pro e Standanrd di Death Stranding, i tecnici di Digital Foundry ci offrono dei validi suggerimenti per raggiungere i 60 frame al secondo con la versione PC di Red Dead Redemption 2.

La nuova video analisi di DF prende spunto dalle specifiche di sistema di RDR 2 su PC per ampliare il discorso alle diverse configurazioni hardware necessarie per giocare a 60fps.

I possessori delle schede grafiche più performanti di NVIDIA e AMD, ad esempio, non dovranno scendere a compromessi per ottenere un simile risultato, soprattutto se si è in grado di abbinare alla propria GPU anche una CPU di fascia alta e un quantitativo di memoria RAM non inferiore ai 16GB.

Per chi possiede un PC gaming con processori e GPU di fascia media o entry level, invece, il traguardo dei sessanta frame al secondo si fa più arduo e può essere raggiunto solo attraverso la modifica dei parametri e delle impostazioni del comparto grafico che richiedono un maggior dispendio di risorse, il più importante dei quali è certamente rappresentato dalla risoluzione.

