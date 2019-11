Red Dead Redemption 2 su PC in VR? Per i modder è quasi impossibile

Interpellato dalla community di Reddit in merito alla possibilità di veder approdare su PC una mod VR di Red Dead Redemption 2, Luke Ross, l'autore della più famosa mod di GTA 5 in realtà virtuale, ha manifestato tutto il suo sconforto per l'esito delle prove che sta portando avanti su RDR 2 in VR.

"Ho appena finito alcune sessioni di benchmark con RDR 2 e le notizie che ho da darvi non sono delle migliori", esordisce Ross su Reddit prima di aggiungere che "con i setting grafici predefiniti, e alla risoluzione e con un FOV necessari a garantire un tasso di realismo congruo alla realtà virtuale, Red Dead Redemption 2 fatica a raggiungere i 40 fps su di un sistema con una CPU 19-9900K, 32GB di RAM, una GPU GTX 1080Ti e, naturalmente, un SSD come hard disk. Per essere chiari, sono meno di 40 fotogrammi totali al secondo o meno di 20fps per occhio".

A detta del modder, quindi, per riuscire a ottenere dei risultati a malapena accettabili con un hardware incredibilmente performante come quello utilizzato per i suoi benchmark occorre abbassare il più possibile il livello di dettaglio grafico: anche qui, però, bisogna accontentarsi di circa 30-35fps per occhio, un framerate non sufficiente a garantire un'esperienza ludica e grafica soddisfacente.

La conclusione a cui giunge Luke Ross è perciò scontata: "Per favore, non date per scontato che il gioco non sia 'ottimizzato', come adorano dire i bambini sui forum. A 1080p si riescono a ottenere anche più di 80fps, ma se parliamo di VR scordatevi di veder uscire nel 2020 una GPU in grado di rendere RDR 2 graficamente e ludicamente accettabile con una mod in realtà virtuale che restituisca una qualità, una risoluzione, un FOV e un framerate corretta per questo genere di esperienze. Non è una questione di denaro o di impegno, ma di limiti hardware che sono insuperabili fino a che non migliorerà il supporto alle runtime VR per i PC con GPU multiple in configurazione SLI".

Nell'attesa che la scena dei modder riesca a scendere a compromessi con i limiti dell'attuale hardware videoludico e ci permetta di esplorare la Frontiera di RDR 2 in realtà virtuale, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Red Dead Redemption 2 su PC e alle prove condotte con 4 GPU tra 250 e 1300 euro.