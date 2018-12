Red Dead Redemption 2 per PC: un video trapela in rete, sarà vero o falso?

Red Dead Redemption 2 uscirà su PC? Nei mesi scorsi vari rivenditori come Media Markt hanno inserito in listino la versione Windows del gioco Rockstar, tuttavia gli sviluppatori e il publisher non hanno ancora confermato nulla a riguardo. Oggi spunta in rete un video apparentemente tratto da RDR2 per PC...

Come riportato da DSOGaming, il filmato in questione sembra tratto da una build preliminare non particolarmente avanzata, tuttavia la realizzazione è decisamente convincente, in particolare l'interfaccia e i menu di gioco risultano assolutamente in linea con quanto visto su console.

Si tratta di un video reale oppure di un fake creato ad arte? Difficile dirlo, secondo DSOGaming è lecito dubitare dell'autenticità del filmato a causa di alcuni particolari, seppur molto marginali, come la mancanza di qualsiasi clic sonoro dei pulsanti del mouse in sottofondo e l'assenza del tasto per uscire dal gioco, seppur questo non sia mai presente nei titoli creati espressamente per Windows 10.

Trovate il video in apertura della notizia ma vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte di Rockstar Games e Take-Two.