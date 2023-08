Red Dead Redemption 2: perché Dutch ha sparato a Micah?

Uno degli eventi che più hanno fatto chiacchierare i fan di Red Dead Redemption 2 non è strettamente legato al protagonista, ma ad uno dei membri della banda di Dutch Van Der Linde, ossia Micah Bell.

Come ben saprete, nel finale della campagna single player del titolo Rockstar Games possiamo assistere ad una scena in cui il capo della banda, Dutch, decide di tradire Micah Bell e sparargli alla schiena con un'arma da fuoco. Tale evento, che si svolge svariati anni dopo la morte di Arthur Morgan (la cui causa varia in base al Livello d'Onore del giocatore al momento decisivo), potrebbe essere dovuto a due diverse ragioni e i fan sono ancora oggi nel dubbio su quale delle due sia quella più credibile.

La prima teoria sostiene che Dutch Van Der Linde soffra di un qualche tipo di disturbo mentale provocato dall’incidente subito dall’uomo durante la fuga dalle autorità in quel di Saint Denis. Se ciò dovesse essere vero, il colpo sparato a Micah potrebbe non essere altro che un altro dei risultati della follia del personaggio, che nel corso della storia si mostra spesso mentalmente instabile e compie gesti insensati.

Un’altra teoria dei fan è invece basata sul doppiogioco di Micah Bell, che ha collaborato con i Pinkerton nel corso degli anni e ha provocato ingenti danni alla banda, causano anche la morte di alcuni suoi esponenti. È probabile che in qualche modo Dutch sia venuto a conoscenza del tradimento di Micah, visto che in uno dei tanti finali possibili (quello buono) possiamo vedere il capo della banda che gli volta le spalle e va via, mentre sullo sfondo Arthur Morgan sta esalando l’ultimo respiro a causa della tubercolosi. Non possiamo quindi escludere che Dutch, consapevole delle azioni di Micah, abbia deciso di vendicarsi e magari redimersi in qualche modo. Dopotutto quando Dutch arriva sul posto ed incontra John Martson, gli dice che entrambi sono lì per la stessa motivazione e, come ben sappiamo, il protagonista del primo capitolo si è recato sul luogo proprio con l’obiettivo di fare fuori il traditore.

