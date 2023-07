Red Dead Redemption 2: ma perché non è ancora uscito su PS5 e Xbox Series X/S?

Diciamoci la verità... ma quanto è bello Red Dead Redemption 2? Un capolavoro assoluto, che continua a intrattenere tantissimi giocatori a oltre quattro anni dalla sua uscita. Ma quindi perché non è ancora uscito su PS5 e Xbox Series X/S? Bella domanda.

Intendiamoci, Red Dead Redemption 2 è perfettamente compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, tuttavia ci si chiede come mai Rockstar Games non abbia (ancora?) pubblicato una patch next-gen o una riedizione ad hoc così come accaduto per l'immortale GTA V (e GTA Online).



La scorsa estate Tez2 (leaker molto vicino a Rockstar) ha rivelato che i lavori sulle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Red Dead Redemption 2 sono stati interrotti per concentrarsi su Grand Theft Auto 6 e lo stesso vale per Red Dead Online, che non riceverà più nuovi contenuti. Dunque sembra che Rockstar Games consideri chiusa l'epopea di Red Dead Redemption II: non usciranno espansioni per la storia e nuovi contenuti per Red Dead Online, e a quanto pare neanche le patch next-gen.



Ma davvero dietro questa scelta c'è solo la volontà di concentrarsi su GTA 6, o ci sono altre motivazioni alla base? Non possiamo saperlo ma certo è un vero peccato abbandonare a pochi anni dal lancio un blockbuster da oltre 40 milioni di copie vendute.



E chissà che la tanto rumoreggiata remaster di Red Dead Redemption non possa portare novità in merito, con un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X/S del sequel e magari il debutto di RDR su PC. Noi in cuor nostro continuiamo a nutrire una speranza per l'arrivo di una versione ottimizzata di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X.