Red Dead Redemption 2 pesa 105 GB, la modalità online supporterà fino a 32 giocatori

Pochi giorni fa Sony ha annunciato un bundle per Playstation 4 Pro dedicato a Red Dead Redemption. Le immagini che ritraggono il retro della confezione ci svelano alcune nuove e importanti informazioni sul gioco di Rockstar Games.

La piccola scritta bianca al centro della scatola ci rivela che il titolo occuperà ben 105 GB su Playstation 4, e che Red Dead Online supporterà fino a 32 giocatori. Inoltre, gli utenti Playstation 4 riceveranno alcuni contenuti per la modalità online con 30 giorni d'anticipo, come riportato al di sotto del bollino blu posizionato sul lato destro della confezione. Al momento queste informazioni non sono state confermate da Rockstar, tuttavia si tratta di immagini pubblicate direttamente da Sony, che ha un accordo di marketing con la compagnia statunitense.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su Playstation 4 e Xbox One a partire dal 26 ottobre. Recentemente Rockstar Games ha condiviso nuovi dettagli riguardo la fisica, le sessioni shooting e gli ambienti. Poche settimane fa il nostro Francesco Fossetti ha avuto la'opportunità di provare con mano il gioco, se siete curiosi di sapere quali sono le sue impressioni vi consigliamo di leggere la nostra anteprima. Sapevate che nel gioco saranno presenti ben 200 specie di animali?