Red Dead Redemption 2: Photo Mode e bonus PC disponibili anche su PS4, presto su Xbox One

Con una mossa a sorpresa, le alte sfere di Rockstar Games decidono di "parificare" l'offerta contenutistica di Red Dead Redemption 2 su tutte le piattaforme portando i bonus e le aggiunte della versione PC su console: la patch è già disponibile su PS4 e lo sarà presto anche su Xbox One.

Una delle aggiunte più richieste da chi esplora la Frontiera di RDR 2 su console è rappresentata dalla Photo Mode, grazie alla quale poter scattare delle fotografie ingame utilizzando diversi filtri grafici e impostando l'inquadratura servendosi di una serie di strumenti intuitivi.

Oltre alla Modalità Foto, il nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 rimpolpa la Storia con le Missioni Cacciatore di Taglie in cui ci è richiesto di rintracciare i criminali Herman Zizendorf, Camille de Millemont e Bart Cavanaugh, ma anche con i Covi delle Bande dei Del Lobo a Gaptooth Breach o Solomon's Folly e, infine, con le Mappe del Tesoro della terra della ricchezza e della via degli elementi.

Non meno importanti sono poi le aggiunte rappresentate dalle nuove armi (Pistola M1899, fucile Evans a ripetizione, Revolver Azzardo e Revolver LeMat), con tanti cavalli inediti e degli amuleti nascosti. L'update in questione dovrebbe essere già disponibile su PlayStation 4: su Xbox One, invece bisognerà attendere fino al 21 gennaio per poter attingere ai medesimi contenuti, anche qui tramite un update che potrà essere scaricato gratuitamente.