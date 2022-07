Red Dead Redemption 2 è su PlayStation Plus o Xbox Game Pass?

L'estate è la stagione perfetta per recuperare i grandi blockuster che ci siamo persi nel corso degli anni durante l'autunno e l'inverno, magari per dare spazio a nuove uscite e accumulando giochi nel backlog. Uno di questi potrebbe essere Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games.

Anche se il titolo non è recentissimo, RDR2 è ancora molto amato dal pubblico e il gioco continua a riscuotere un buon successo. Nel momento in cui scriviamo, Red Dead Redemption 2 non è più disponibile su Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate, in passato il gioco è stato aggiunto al catalogo del servizio Microsoft ma è stato poi rimosso, se avete una console Xbox dunque potete acquistare RDR2 da Xbox Store oppure sperare che in futuro il gioco venga aggiunto nuovamente in catalogo.

Se invece siete abbonati a PlayStation Plus c'è una buona notizia perché Red Dead Redemption 2 è incluso nell'abbonamento Extra e Premium, anche se c'è da sottolineare il fatto che il gioco resterà disponibile solo fino al 20 settembre 2022.

Secondo un rumor, le versioni PS5 e Xbox Series X di Red Dead Redemption 2 sono state cancellate, con Rockstar Games impegnata anima e corpo nello sviluppo di Grand Theft Auto VI e per questo al momento non interessata a riproporre vecchi titoli.