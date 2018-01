Red Dead Redemption 2 potrebbe uscire a metà luglio?

Red Dead Redemption 2 uscirà in primavera, così recitava l'ultima dichiarazione dia riguardo: tuttavia un listing di Amazon Messico potrebbe suggire un lancio del gioco previsto durante l'estate.

Il rivenditore CoolShop ha recentemente aggiornato il proprio database indicando l'8 giugno come data di uscita di RDR2 mentre la divisione messicana di Amazon parla ora del 12 luglio, quindi in piena estate, una finestra di lancio ben diversa da quella prevista dal publisher.

Come notato da PSU però la data potrebbe non essere casuale: il 12 luglio 1861 si è verificata la prima sparatoria del pistolero/mercenario Wild Bill. Che Rockstar voglia far uscire il gioco proprio durante questa data storica, indubbiamente legata al Vecchio West? Non ci resta che attendere per scoprirlo.