Red Dead Redemption 2: dove prende la tubercolosi Arthur Morgan?

Come ormai tutti sapranno, durante gli eventi narrativi di Red Dead Redemption 2 il protagonista, Arthur Morgan per l'appunto, contrae la tubercolosi, una terribile malattia per la quale al tempo non esisteva né una cura né tantomeno un vaccino, e che di conseguenza conduceva inevitabilmente ad una morte piuttosto lenta e dolorosa.

All'interno dei prossimi paragrafi spiegheremo dove e quando esattamente Arthur prende la tubercolosi. Naturalmente, questo significa che proseguendo con la lettura potreste incappare in pesanti spoiler sulla trama di Red Dead Redemption 2: continuate a vostro rischio e pericolo.

In effetti, esiste una specifica scena all'interno del gioco che fa capire al giocatore il momento esatto nel quale Arthur si ammala di tubercolosi. Questo avviene durante la missione chiamata Prestito di denaro e altri peccati III, appartenente ad una serie di missioni nelle quali Arthur deve riscuotere il denaro prestato a dei poveri malcapitati dallo strozzino della banda di Dutch, Leopold Strauss.

In questa specifica missione, Arthur deve recuperare i soldi prestati ad un certo Thomas Downs, il quale afferma di non poterli restituire. A questo punto, il protagonista inizia a picchiare il signor Downs, il quale ad un certo punto tossisce sangue direttamente sulla faccia di Arthur, uno dei sintomi principali e maggiormente riconoscibili in assoluto della tubercolosi. Arthur poco dopo se ne andrà a mani vuote, promettendo però di tornare presto. Quando questo accade, in una successiva missione, al giocatore viene fornito il secondo, grande indizio: Thomas Downs, come raccontato dalla moglie, è morto di una qualche strana malattia. Risulta quindi evidente come Arthur abbia contratto la tubercolosi durante il pestaggio del signor Downs.

Qualche tempo più avanti, anche il protagonista del gioco inizia a tossire sangue, e una volta che la banda arriva nella città di Saint Denis egli decide di consultare un medico, il quale comunicherà ad Arthur la terribile diagnosi.

