Red Dead Redemption 2: un primo video confronto con l'originale

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un primo video confronto per Red Dead Redemption 2, mettendolo a paragone con il capitolo originale uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox One. Il filmato si basa sui trailer ufficiali rilasciati da Rockstar.

Anche se al momento non abbiamo visto nessun video di gameplay vero e proprio, Red Dead Redemption 2 si è mostrato in tutto il suo splendore nei tre trailer in-engine pubblicati da Rockstar Games, dandoci una prima idea sulla caratura tecnica del gioco e sulla sua qualità grafica.

Lo youtuber Candyland ha deciso di estrarre alcune scene di questi trailer, mettendole a confronto con alcuni frammenti di gameplay catturati dal primo capitolo di Red Dead Redemption. Ancora è presto per fare un paragone tra i due giochi, ma nel frattempo possiamo dare un primo sguardo al balzo grafico evidenziato nel video: potete visionarlo in cima alla notizia.

In sviluppo da ben 8 anni, il progetto alla base di Red Dead Redemption 2 ha visto la collaborazione di tutti gli studi Rockstar, per quello che si preannuncia il gioco open world più ambizioso della compagnia (e probabilmente in assoluto?). Ricordiamo che l'uscita del titolo è fissata per il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.