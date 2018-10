Red Dead Redemption 2: prova in esclusiva italiana e nuove immagini del gioco Rockstar!

Dinanzi alla redazione di Everyeye.it si spalancano gli orizzonti sterminati della frontiera. In esclusiva italiana, il nostro Francesco Fossetti è stato infatti invitato negli studi di Rockstar Games per un incontro dedicato a Red Dead Redempion 2!

Durante la prova Francesco potrà trascorrere una giornata intera in compagnia di questo attesissimo open world in salsa western e raccontarvelo fin nel minimo dettaglio. Un’occasione straordinaria per entrare più a fondo nel selvaggio immaginario ricostruito dal team statunitense ed ingannare così il tempo in attesa della recensione. Indossando poncho e cappello, e caricando la sua revolver con pallottole di hype, Francesco percorrerà le immense distese di Red Dead Redempion 2 per un giorno intero: poco prima dell’arrivo del gioco sugli scaffali, infatti, Rockstar ha organizzato un evento chiamato "Day with the Game", durante il quale, come il nome suggerisce, il nostro pistolero redazionale avrà modo di testare con mano una lunghissima porzione dell’avventura, decisamente più densa e corposa della prova già effettuata un paio di settimane fa.

Tra lunghe cavalcate, feroci scazzottate e duelli al cardiopalma, Francesco si immergerà nel vecchio West in prima ed in terza persona, avventurandosi con grinta in un open world intenzionato a rivoluzionare le regole del genere. Nei prossimi giorni, le pagine di Everyeye.it si riempiranno dunque di cowboy, fuorilegge, sceriffi e cercatori d’oro: restate quindi con noi per assistere ad un coverage di fuoco!



Per tutte le novità ricordatevi anche di seguire Francesco su Instagram e Facebook, come gustoso antipasto vi offriamo nell'attesa alcune nuove immagini di Red Dead Redemption 2 che trovate in calce alla notizia, buona visione!