Red Dead Redemption 2 per PS4 in offerta su Amazon

Se ancora dovete recuperare Red Dead Redemption 2, su Amazon avete la possibilità di acquistarlo per PlayStation 4 al prezzo speciale di 30.99 euro, offerta valida solamente per un periodo limitato.

Lo sconto coinvolge solamente la versione standard del gioco, in offerta esclusivamente in formato PlayStation 4, l'edizione Xbox One è attualmente sold-out, così come la Special Edition per entrambe le console.

Red Dead Redemption 2 Sconti e Offerte

Si tratta sicuramente di una bella occasione per acquistare il gioco Rockstar Games su console, anche se non parliamo del prezzo più basso in assoluto, a inizio anno RDR2 è stato venduto anche a 29.99 euro presso alcune grandi catene, in ogni caso a questo prezzo resta assolutamente appetibile.



Approfitterete di questa promozione per vivere l'avventura Western di Arthur Morgan? Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile anche su Xbox Game Pass su Xbox One mentre l'edizione PC è in vendita esclusivamente in formato digitale su Steam, Epic Games Store e Rockstar Launcher. La promozione di Amazon è valida solamente per un periodo limitato, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno.