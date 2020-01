Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One in offerta a 29 euro su Amazon!

Se ancora dovete recuperare Red Dead Redemption 2, su Amazon.it avete la possibilità di acquistarlo per PlayStation 4 o Xbox One a meno di 30 euro, un prezzo molto conveniente. Approfitterete dello sconto?

Per la precisione il gioco è in vendita a 29,99 euro nei formati retail destinati a entrambe le console Microsoft e Sony, offerta valida solamente per la versione standard del gioco (e non per la collector's edition).

Red Dead Redemption 2 Sconti e Offerte

Si tratta sicuramente di una bella occasione per acquistare il gioco Rockstar Games su console, pagandolo al prezzo più basso mai visto dai tempi delle offerte dedicate al Black Friday. Ne approfitterete per tuffarvi nelle lande selvagge del Far West nei panni di Arthur Morgan su PlayStation 4 e Xbox One?



L'offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi per approfittare di questa conveniente offerta.

Con l'occasione ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile anche su PC (tramite Rockstar Games Launcher , Epic Games Store e Steam) e Google Stadia.