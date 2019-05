Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One a soli 39,99€ su Amazon.it!

In tutti questi mesi siete riusciti a resistere alla tentazione di acquistare l'ennesimo capolavoro made in Rockstar? È giunta l'ora di rimediare. Mentre vi scriviamo, infatti, è possibile acquistare Red Dead Redemption 2, sia in versione PlayStation 4 che Xbox One a soli 39,99 euro.

Per l'occasione, sono state scontate anche le rispettive Steelbook Edition, proposte a soli 4,99 euro in più. Si tratta dei prezzi più bassi mai raggiunti sul noto portale di e-commerce, una vera e propria occasione.

Acquista Red Dead Redemption 2 per PS4 a 39,99 euro

Acquista Red Dead Redemption 2 Steelbook Edition per PS4 a 44,98 euro

Acquista Red Dead Redemption 2 per Xbox One a 39,99 euro

Acquista Red Dead Redemption 2 per Xbox One a 44,98 euro

I prezzi sopra riportati saranno validi solamente per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. Pertanto, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che Red Dead Redemption 2 è scontato anche sul PlayStation Store, dove può essere acquistato a 44,79 euro in versione standard, a 49,29 euro in versione Special e a 59,99 euro in edizione Ultimate.